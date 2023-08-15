Число пострадавших при ЧП в Махачкале выросло до 66 человек

Заместитель руководителя Министерства здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко заявил, что число госпитализированных в медучреждения после взрыва на автозаправке в Махачкале достигло 66. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, 10 из 66 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану заявили, что возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале было локализовано.

До этого в МВД Российской Федерации по Дагестану заявили, что две цистерны из восьми взорвались на автозаправке в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний.

Также глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что причины и характер взрыва на автозаправочной станции в Махачкале уточняются, место изначального взрыва находится напротив АЗС.

Ранее стало известно, что прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале.

Как отмечается, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».