При взрыве в Махачкале пострадали 13 детей

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации по Дагестану заявили, что число пострадавших при взрыве автозаправки в Махачкале выросло до 56 человек, из них 13 — дети. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данную минуту в результате взрыва на АЗС: 12 человек погибло (из них двое детей), 56 человек ранено (из них 13 детей)», — заявили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану заявили, что возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале было локализовано.

До этого в МВД Российской Федерации по Дагестану заявили, что две цистерны из восьми взорвались на автозаправке в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний.

Также в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации заявили, что первый заместитель руководителя ведомства Виктор Фисенко вылетел в Дагестан.

Ранее стало известно, что прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале.

Как отмечается, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».