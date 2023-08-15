Врач объяснил, чего нельзя делать в походе

При хронических заболеваниях, ограничивающих физические нагрузки, к которым относятся сердечная недостаточность, выраженная ишемическая болезнь сердца, заболевания опорно-двигательной системы, неврологические заболевания, лучше откататься от похода и выбрать более спокойный отдых. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт «ИНВИТРО» Иван Ромасов.

По словам врача, от маршрута похода зависят и опасности, которые потенциально могут возникнуть.

«Если путь проходит по лесу, то это могут быть насекомые (комары, клещи и т.д.), змеи, корни деревьев, о которые можно споткнуться, различные ядовитые виды ягод и грибов и т.д. Если это горы, то это может быть холод, ушибы, травмы от падений, возможная кессонная болезнь, снижение концентрации кислорода, высокая солнечная активность и т.д. На этапе подготовки необходимо учитывать все эти факторы. Например, от змей взять плотную обувь с высоким голенищем, от клещей надеть одежду, которая будет закрывать большую часть тела или провести профилактическую вакцинацию», — рекомендовал он.

Врач напомнил, что в любом походе нужно потреблять много воды. Об этом нужно подумать на этапе подготовки.

«Или брать воду с собой (бутилированную или в мешке-гидраторе), или в населенных пунктах, которые будут на маршруте (кемпинги, приюты, магазины в поселках, деревнях и т.д.). Остерегайтесь воды из водоемов, рек и других водных объектов – никто не знает о пригодности воды в них для питья. Если нет возможности носить с собой воду, то возьмите фильтр-бутылку или любые другие проверенные средства или приспособления для фильтрации воды», — объяснил терапевт.

Что касается еды, то она должна быть не скоропортящаяся, в удобной форме для хранения и переноски. В рационе должно быть равное количество как белков, так и углеводов. Лучше избегать молочных и кисломолочных продуктов, свежего мяса, кондитерских изделий.

«Идеально в поход подходят крупы, макаронные изделия, сублимированные продукты, консервы, вяленное мясо, орехи и сухофрукты, галеты, печенье, вафли, цукаты, фрукты, мюсли и шоколадные батончики – то, что без проблем хранится вне холодильника. Но важно правильно подобрать список продуктов с учетом имеющихся заболеваний и состояний. Ни в коем случае не ешьте ягоды или травы, или что-то, что попадется вам на маршруте. Например, даже на известных вам грибах, ягодах или травах может оставаться помет животных, поэтому есть риск инфекций и заражения паразитами. Даже профессиональные инструкторы в походах порой ошибаются в съедобности тех или иных ягод и грибов», — заявил эксперт.

Если есть заболевания, то нужно запастись всеми назначенными препаратами, лучше в двойном размере — есть риск уронить или потерять таблетки в походе. Даже если заболевание на данный момент в ремиссии, все равно необходимо взять лекарства на случай обострения. В аптечке в любом случае должны быть обезболивающие, препараты от диареи, спазмолитики, препараты от аллергии, антисептики, стерильные и эластичные бинты и препараты для первичной обработки ран.

«Вакцинация от клещевого энцефалита необходима, если вы отправляетесь в районы, эндемичные по данному заболеванию. Классическая вакцинация, если ранее вы не были вакцинированы, проводится по схеме: первая инъекция и вторая инъекция через месяц. Посещать очаг можно через две недели после введения второй дозы. Также есть и экстренная схема вакцинации: при ней интервал сокращается до двух недель и через две недели после второй дозы также можно посещать очаг», — добавил врач.

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