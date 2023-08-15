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Россиянам рассказали, где недорого отдохнуть в Таиланде

OneTwoTrip: выгоднее всего остановиться в Таиланде можно на Пхукете

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Reuters

Выгоднее всего в Таиланде можно остановиться на Пхукете. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, на Пхукете стоимость номера на острове в отеле категории «три звезды» начинается от 1 тыс. рублей за ночь. Немного дороже обойдется гостиница на острове Чанг — от 1,25 тыс. рублей в сутки, а за 1,3 тыс. рублей можно найти варианты недалеко от пляжа Патонг.

За 1,4 тыс. рублей в день получится забронировать номер в популярном курортном городе Паттайя, а за 1,45 тыс. рублей — вблизи пляжа Хуа Хин города Прачуапкхирикхан. От 1,5 тыс. рублей начинаются цены на гостиницы рядом с самым длинным пляжем Пхукета — Кароном (его протяженность 3 350 м). За 1,6 тыс. рублей можно остановиться в трехзвездочном отеле в провинции Краби, известной своими тропическими лесами и пещерами.

В топ-10 наиболее бюджетным мест также вошли пользующийся спросом у российских туристов пляж Ката (от 1,8 тыс. рублей), расположенный недалеко от Паттайи небольшой остров Самет (от 1,85 тыс. рублей) и столица Таиланда — Бангкок (там забронировать номер можно за 1,9 тыс. рублей в сутки).

Ранее в АТОР назвали курс доллара, при котором путешествия россиян встанут на «стоп».

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