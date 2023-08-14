В Омске мошенники-криптоинвесторы отняли у врача около 3,5 млн рублей

В Омске полиция разыскивает мошенников, которые выманили у стоматолога около 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Омской области.

Россиянка познакомилась с одним из аферистов в социальных сетях. Неизвестный заявил, что якобы тоже работает стоматологом и параллельно инвестирует в криптовалюту. Он предложил попробовать и своей собеседнице.

Далее с женщиной связались специалисты и порекомендовали зарегистрироваться на специальной платформе. Сначала врач действительно получала доход, поэтому, по совету экспертов, решила инвестировать крупные суммы.

В результате пострадавшая взяла кредит в размере 1,6 миллиона рублей. Всего она перевела аферистам 3 460 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование.

Ранее россиянин перевел аферистам 22 миллиона рублей в биткоинах.