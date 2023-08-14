Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Омске мошенники-криптоинвесторы отняли у врача около 3,5 млн рублей

В Омске врач отдала мошенникам-криптоинвесторам около 3,5 млн рублей

close
100%
Ilya Naymushin/Reuters

В Омске полиция разыскивает мошенников, которые выманили у стоматолога около 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Омской области.

Россиянка познакомилась с одним из аферистов в социальных сетях. Неизвестный заявил, что якобы тоже работает стоматологом и параллельно инвестирует в криптовалюту. Он предложил попробовать и своей собеседнице.

Далее с женщиной связались специалисты и порекомендовали зарегистрироваться на специальной платформе. Сначала врач действительно получала доход, поэтому, по совету экспертов, решила инвестировать крупные суммы.

В результате пострадавшая взяла кредит в размере 1,6 миллиона рублей. Всего она перевела аферистам 3 460 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование.

Ранее россиянин перевел аферистам 22 миллиона рублей в биткоинах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях