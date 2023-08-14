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Найденный возле московского офиса «Аэрофлота» предмет оказался не миной

МВД: «мина» возле московского офиса «Аэрофлота» оказалась частью системы полива

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Телеграм-канал «Baza»

Подозрительный предмет, который был обнаружен возле офиса «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в центре Москвы, оказался частью системы полива. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.

В пресс-службе заявили, что находка безопасна.

14 августа Telegram-канал Baza писал, что рядом с офисом «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в Москве нашли предмет, похожий на мину «Лепесток».

Ранее губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что обнаруженный в районе пляжа в городе предмет оказался не миной.

До этого стало известно, что подозрительный предмет обнаружили на станции «Очаково-1» в столичном районе Очаково-Матвеевское.

Ранее сотрудник московской таможни обнаружил мину в посылке.

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