Найденный возле московского офиса «Аэрофлота» предмет оказался не миной

Подозрительный предмет, который был обнаружен возле офиса «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в центре Москвы, оказался частью системы полива. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.

В пресс-службе заявили, что находка безопасна.

14 августа Telegram-канал Baza писал, что рядом с офисом «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в Москве нашли предмет, похожий на мину «Лепесток».

Ранее губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что обнаруженный в районе пляжа в городе предмет оказался не миной.

До этого стало известно, что подозрительный предмет обнаружили на станции «Очаково-1» в столичном районе Очаково-Матвеевское.

Ранее сотрудник московской таможни обнаружил мину в посылке.