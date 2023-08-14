В Сергиевом Посаде рассказали об одном оставшемся в больнице после взрыва

В Сергиево-Посадской больнице остается один пострадавший после взрыва на заводе. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале.

«В стационаре Сергиево-Посадской больницы на данный момент один пострадавший», — сообщил Акулов.

Он отметил, что в настоящее время начались выплаты пострадавшим. Также сообщалось, что от губернатора Московской области Андрея Воробьева выплаты получили более 90 человек.

Акулов напомнил, что выплаты назначают по спискам обратившихся. Глава Сергиево-Посадского городского округа отметил, что уже обсужден алгоритм получения выплат владельцам пострадавшего автотранспорта, а также устранение последствий взрыва в домах и социальных объектах.

9 августа на складе с пиротехникой на территории оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадали десятки человек. 10 августа Следственный комитет России по Московской области подтвердил информацию о том, что 12 человек числятся без вести пропавшими после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде.

Ранее СК РФ не подтвердил версию с атакой беспилотников на Сергиев Посад.