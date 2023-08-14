В Москве завершился благотворительный VK Star Market

В Москве 13 августа состоялся VK Star Market. На мероприятии в формате «гараж сейла» гости могли приобрести одежду и аксессуары от знаменитостей, сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что по итогам благотворительной распродажи было собрано более 800 тысяч рублей. Все вырученные средства переведены в благотворительный фонд «Второе дыхание» через сервис VK Добро.

Фонд «Второе дыхание» занимается сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды на любой стадии ее жизни. Благодаря собранной сумме пожертвований фонд сможет и дальше развивать важные системные проекты и помогать людям. При этом, нераспроданные в ходе маркета товары будут переданы в благотворительные магазины «Второе дыхание» (Charity Shop).

Как подчеркнул Филипп Киркоров, который принял участие в сейле, публичному человеку важно нести ответственность за то, что он делает.

«Исполнители, блогеры – это те, кто оказывает огромное влияние на аудиторию. Осознанное потребление – отличная привычка, которую совсем несложно соблюдать. И надеемся, наше участие в ярмарке VK Star Market для многих станет мотивацией», — добавил он.

Среди гостей VK Star Market были Нюша, Instasamka, Moneyken, Артемий Лебедев, певицы Pegas, Кристина Кошелева, Asammuell, хип-хоп исполнитель Yanix, певцы Макс Свобода и Олег Терновой, популярные блогеры и инфлюенсеры.

Также для гостей мероприятия провели тематический лекторий. Специалисты фонда «Второе дыхание» рассказали о том, можно ли сделать «кожу» из ананаса и «шелк» из молока, и как подарить вторую жизнь своей любимой одежде. В рамках своего паблик-толка стилист Гоша Карцев и руководитель направления «Красота и стиль» в департаменте по работе с сообществами VK Диана Таева обсудили основные тренды модной индустрии.

Кроме того, для гостей лектория выступили эксперты и блогеры модной индустрии: главный редактор Telegram-канала «Луис Иванович Вьютон» Евгения Белоусова, инфлюенсер Дима Ермузевич, Илья Рачинский, основатель Online.Studio, CGI дизайнер.