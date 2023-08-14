Врач раскрыл способ быстрого избавления от синяка

Прежде чем ответить на вопрос, как быстро убрать синяк, важно понять его природу. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказал Максим Саутин, травматолог-ортопед, специалист в области реконструктивной микрохирургии Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO.

«Если человек ударился, например, о мебель, и у него возник синяк, то для его устранения возможно применение наружных средств, таких как «Гепариновая мазь», «Лиотон», которые ускоряют рассасывание гематомы и обеспечивают ее быстрое исчезновение. Если же есть понимание, что это проявление более глубокой травмы, тогда рекомендую обратиться к травматологу, пройти необходимое обследование для того, чтобы не усугубить ее. Придется ограничить спортивную активность на время выздоровления. Также в случаях гематом конечностей применяется компрессионный трикотаж либо простой эластичный бинт, чтобы создать небольшую компрессию в области гематомы», – сообщил Максим Саутин.

Травматолог-ортопед подчеркнул, что гематомы не всегда являются следствием травмы о тупой предмет и располагаются под кожей, где были повреждены сосуды. По словам врача, синяк может быть проявлением глубоких травм в тканях.

«Например, при разрыве мышцы через несколько дней может появиться подкожная гематома, которую мы называем синяком. Это следствие того, что кровь из разорвавшейся мышцы постепенно выходит на поверхность и пропитывает ткани, которые мы уже можем видеть», – уточнил Саутин.

При возникновении обширных синяков доктор порекомендовал обращаться к врачу-травматологу, который в некоторых случаях может перенаправить к хирургу.

Ранее сосудистый хирург назвала причины частого появления синяков.