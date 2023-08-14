В Москве в квартире ЖК «Лайнер» произошел взрыв

В Москве произошел взрыв в одной из квартир на 16-м этаже жилищного комплекса «Лайнер». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

По словам москвичей, находившихся на Ходынском бульваре, они услышали оглушающий звук. После этого оконная рама на 16-м этаже вылетела. По предварительной информации, причиной стал холодильник или кондиционер, в котором взорвался фреон.

На данный момент на месте работают экстренные службы. Во время инцидента пострадал только мастер, который проводил осмотр техники. Медработники оказали ему необходимую помощь. Детали о разрушениях не уточняются.

Ранее в Германии мужчина потушил пожар в авто с помощью восьми бутылок пива.