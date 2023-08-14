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Собянин: в Москве продолжается обновление поликлиник по новому стандарту

Собянин сообщил об открытии шести обновленных поликлиник в Москве

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Егор Алеев/РИА Новости

В Москве продолжается обновление поликлиник по новому столичному стандарту. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в разных районах столицы после капитального ремонта открылись еще 6 зданий.

«Теперь это современные поликлиники с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями для посетителей и медицинских специалистов», — написал он.

Мэр рассказал, что в Бескудниковском районе был открыт филиал консультативно-диагностического центра №6, Бирюлеве Восточном — филиал городской поликлиники №52, в районе Косино-Ухтомский — филиал городской поликлиники №66, в Мещанском районе — филиал детской городской поликлиники №32, в Вешняках — головное здание детской городской поликлиники №7, а в районе Теплый Стан открылась детско-взрослая поликлиника на улице Академика Бакулева.

«Полностью поменяли медоборудование: установили новые цифровые маммографы, аппараты для рентгена, УЗИ, функциональной диагностики и другую современную технику», — заявил Собянин.

Также по словам градоначальника, в медучреждениях заменили все инженерные системы и лифты, организовали безбарьерное передвижение, сделали стильный дизайн помещений, благоустроили территории, высадили гипоаллергенные деревья и кустарники.

«В общей сложности медицинскую помощь в этих поликлиниках получают почти 175 тысяч детей и взрослых», — заключил мэр.

Ранее сообщалось, что программа модернизации московских поликлиник идет полным ходом.

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