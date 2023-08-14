В Дагестане органы опеки проверят семью девочки, оказавшейся на подоконнике 9-го этажа

В Дагестане органы опеки проверят семью девочки, которая вышла на подоконник открытого окна на девятом этаже. Об этом сообщает уполномоченная при главе республики по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова.

Профильные организации встретятся с родственниками ребенка и выяснят обстоятельства произошедшего.

«Если имеет место халатное отношение к воспитанию детей и систематическое неисполнение родительских обязанностей – это уже преступное поведение», — подчеркнула она.

Инцидент произошел в Каспийске. Трехлетнюю девочку увидели на подоконнике люди, которые направлялись на пляж. Они обратились в полицию.

Правоохранители быстро приехали на место происшествия, но дверь никто не открывал. Позже выяснилось, что на момент приезда полиции в квартире был только вышедший на подоконник ребенок и его старшая сестра.

Ранее пьяный сибиряк повис на балконе и упал с четвертого этажа.