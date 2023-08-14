Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Дагестане органы опеки проверят семью девочки, оказавшейся на подоконнике 9-го этажа

В Дагестане проверят семью девочки, оказавшейся на подоконнике 9-го этажа

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм канал «Baza»

В Дагестане органы опеки проверят семью девочки, которая вышла на подоконник открытого окна на девятом этаже. Об этом сообщает уполномоченная при главе республики по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова.

Профильные организации встретятся с родственниками ребенка и выяснят обстоятельства произошедшего.

«Если имеет место халатное отношение к воспитанию детей и систематическое неисполнение родительских обязанностей – это уже преступное поведение», — подчеркнула она.

Инцидент произошел в Каспийске. Трехлетнюю девочку увидели на подоконнике люди, которые направлялись на пляж. Они обратились в полицию.

Правоохранители быстро приехали на место происшествия, но дверь никто не открывал. Позже выяснилось, что на момент приезда полиции в квартире был только вышедший на подоконник ребенок и его старшая сестра.

Ранее пьяный сибиряк повис на балконе и упал с четвертого этажа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях