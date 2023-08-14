СБУ задержала двух жительниц Киева за посты в соцсетях

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила задержала двух жительниц Киева за публикации антиукраинских постов в социальных сетях.

«СБУ задержала в Киеве двух пропагандисток, которые ежедневно «разгоняли» до 70 фейков… в украинском сегменте популярных соцсетей и телеграмм-каналов», — говорится в Telegram-канале СБУ.

В сообщении службы указано, что женщины распространяли сведения о Вооруженных силах Украины и тем самым вызывали панические настроения в обществе.

Жительницам Киева предъявлено обвинение по статье «коллаборационная деятельность». Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В начале августа стало известно, что СБУ задержала жительницу города Очакова Николаевской области за то, что она собирала информацию о времени и месте передвижения президента Украины Владимира Зеленского.

В июле сообщалось, что Служба безопасности Украины обвинила в государственной измене депутата Верховной рады за сотрудничестве с Россией.

Ранее СБУ задержала жителя Николаева по подозрению в шпионаже в пользу России.