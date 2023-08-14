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Экономист предрек повышение спроса на суррогатные продукты в РФ из-за роста цен

Экономист Кричевский спрогнозировал рост спроса на суррогатные продукты в РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

В России увеличится спрос на суррогатные продукты из-за роста цен на продовольствие. Такой прогноз в эфире «Радио 1» дал экономист Никита Кричевский. 14 августа курс доллара на Московской бирже поднялся выше 101 рубля впервые с марта 2022 года.

Эксперт напомнил, что производители постоянно предупреждают о росте цен на свою продукцию. К примеру, с 21 августа на 5-12% повысится стоимость майонеза и других соусов из-за удорожания их основных ингредиентов, отметил он.

«У нас всего девять-десять процентов не импортных семян картофеля, существенная часть молочной продукции производится с использованием пальмового масла, которые мы тоже закупаем за валюту <…> Нам не останется ничего другого, как уменьшить свое потребление, отказаться от прежних естественных запросов и перейти к продуктам более низкого качества», — подчеркнул Кричевский.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что ослабление рубля к мировым валютам связано со снижением цен на нефть.

Ранее было названо «дно» рубля.

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