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Экс-супруга известного игрока в покер Юзикова напала на человека и укусила полицейского

Shot: экс-супруга известного игрока в покер Юзикова укусила полицейского

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olesy_youzzz/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена известного игрока в покер Алексея Юзикова Олеся Юзикова напала на человека и укусила сержанта полиции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Утром 12 августа она возвращалась с вечеринки в свой дом в Барвихе. По данным источника, женщина начала неадекватно себя вести и совершила нападение на человека. Очевидцы решили вызвать полицию.

Во время задержания сотрудниками полиции, которые приехали на вызов, Олеся укусила сержанта за левое предплечье. Женщину доставили в отделение полиции, а после этого направили в наркодиспансер. О состоянии пострадавшего полицейского ничего не сообщается.

Ранее в Башкирии суд вынес приговор мужчине, который укусил инспектора ДПС.

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