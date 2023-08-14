Экс-супруга известного игрока в покер Юзикова напала на человека и укусила полицейского

Бывшая жена известного игрока в покер Алексея Юзикова Олеся Юзикова напала на человека и укусила сержанта полиции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Утром 12 августа она возвращалась с вечеринки в свой дом в Барвихе. По данным источника, женщина начала неадекватно себя вести и совершила нападение на человека. Очевидцы решили вызвать полицию.

Во время задержания сотрудниками полиции, которые приехали на вызов, Олеся укусила сержанта за левое предплечье. Женщину доставили в отделение полиции, а после этого направили в наркодиспансер. О состоянии пострадавшего полицейского ничего не сообщается.

Ранее в Башкирии суд вынес приговор мужчине, который укусил инспектора ДПС.