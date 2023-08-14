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Британец сдержал чих и попал в больницу с травмой горла

LADBible: в Англии мужчина сдержал чих и был госпитализирован с травмой горла

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Leicester Hospital

В Англии мужчину положили в больницу после того, как он сдержал чих, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, «ранее здоровый» 34-летний мужчина сам позвонил в скорую помощь и сказал, что сдержал чих, а после почувствовал дискомфорт в области шеи. По словам британца, у него появилась боль при глотании, изменился голос и опухло горло. Пациент также добавил, что не ел острую пищу и не имеет признаков ОРВИ.

При детальном осмотре медицинские работники обнаружили у него повреждения в области шеи, а рентгеновский снимок показал, что в глотку мужчины попал воздух, кода британец сдержал чих. Как объяснили врачи, это означало, что пациент буквально надорвал себе горло.

«Он всегда пытался сдержать свой чих, так как уверен, что чихать в комнате негигиенично», — добавил доктор Ян Вандинг.

Медик добавил, что травма была незначительной, поэтому операция не потребовалась.

Ранее американский боец UFC рассказал, как чихнул и оказался прикован к постели на три месяца.

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