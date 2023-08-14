В общественных штабах рассказали о подготовке наблюдателей к сентябрьским выборам

В течение августа общественные штабы по наблюдению за выборами продолжают обучать наблюдателей — до конца месяца этот процесс завершится, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области Илья Стрелков, в регионе готовятся 26 выездных семинаров, а в целом — пул наблюдателей уже сформирован.

Подготовка наблюдателей к выборам продолжается и в Херсонской области.

Председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур констатировал готовность к проведению выборов и полноценной наблюдательной работе «несмотря на сложную обстановку и наличие чрезвычайных ситуаций.

Он добавил, что подготовка наблюдателей к работе в прифронтовой зоне и на линии соприкосновения будет осуществляться совместно с МЧС.

Во Владимирской области общественный штаб по наблюдению за выборами планирует провести до конца августа 20 обучающих семинаров. Одной из площадок для обучения стал владимирской филиал РАНХиГС.

Сообщается, что декан факультета управления филиала РАНХиГС Сергей Цветков уже провел для 300 студентов ролевую игру «Мобильный УИК», в ходе которой на практике обсуждались алгоритмы поведения наблюдателя в нестандартной ситуации.

Всего общественный штаб Владимирской области планирует подготовить порядка 2,5 тыс. человек.

Обучение наблюдателей продолжается в городах и районах Тюменской области.

«Для проведения семинаров Общественный штаб привлек преподавателей Института государства и права, экспертов в вопросах выборов. Всего нам предстоит подготовить более 2,3 тыс. человек, в этой работе нам будут помогать и муниципальные общественные палаты», — рассказал руководитель штаба Геннадий Чеботарев.

По данным НОМ, большая часть регионов завершит обучение наблюдателей к 20 августа. В Кемеровской, Липецкой, Рязанской, Новгородской областях, а также в Ингушетия и ЯНАО подготовку будущих наблюдателей уже закончили.

Кроме того, отмечается, что общественные штабы налаживают диалог с политическими силами, заключая соглашения о сотрудничестве в наблюдении.