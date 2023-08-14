Школьника из Воронежа задержали по подозрению в развращении 5-летней соседки

Воронежского школьника задержали за развращение 5-летней девочки. Об этом сообщает «Вести Воронеж» в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное отделение Следственного комитета.

По данным источника, инцидент произошел в начале августа 2023 года. Живущий по соседству с семьей 5-летней пострадавшей девятиклассник заговорил с девочкой, а после совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

По факту произошедшего в отношении подростка возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом. Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.

Ранее задержанного за развращение сына петербуржца обвинили в изнасиловании новорожденной дочери.