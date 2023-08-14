Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Школьника из Воронежа задержали по подозрению в развращении 5-летней соседки

СК возбудил уголовное дело после развращения 5-летней девочки школьником

close
100%
Pixabay

Воронежского школьника задержали за развращение 5-летней девочки. Об этом сообщает «Вести Воронеж» в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное отделение Следственного комитета.

По данным источника, инцидент произошел в начале августа 2023 года. Живущий по соседству с семьей 5-летней пострадавшей девятиклассник заговорил с девочкой, а после совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

По факту произошедшего в отношении подростка возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом. Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.

Ранее задержанного за развращение сына петербуржца обвинили в изнасиловании новорожденной дочери.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях