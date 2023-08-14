В Армении утонул временный поверенный в делах Украины

Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко 13 августа утонул в озере Севан на Армянском нагорье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах Армении.

«Утонувший в Севане гражданин — Александр Сенченко. Он является временным поверенным в делах Украины в Армении», — сказал источник агентства.

Обстоятельства инцидента не уточняются.

Как сообщает Sputrnik Армения, 3 августа в 20:17 в Гегаркуникский областной центр кризисного управления поступил сигнал, что в районе 2-го общественного пляжа Севана в 25 метрах от берега спасатели заметили исчезновение плававшего в озере гражданина. Его вытащили из воды, но медики не успели спасти мужчину.

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