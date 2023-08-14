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Петербуржец напал с ножом на продавца арбузов, отказавшегося сделать ему скидку

«Фонтанка»: гражданин Узбекистана пострадал от ножевого ранения, торгуя арбузами

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге в больницу с раной живота попал продавец, на которого покупатель напал за отказ продать арбуз по более низкой цене. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 13 августа в магазине овощей и фруктов на проспекте Художников. По словам пострадавшего 46-летнего гражданина Узбекистана, работающего в этой торговой точке, на него напал покупатель.

Мужчина обратился в полицию и объяснил, что светловолосый мужчина, которому на вид было около 40 лет, хотел купить арбуз по цене ниже установленной. Продавец отказал незнакомцу в клетчатой рубашке и тут же получил удар ножом в живот. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Пострадавший самостоятельно вызвал скорую помощь и был госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости.

Полиция уже начала проверку. Нападавшего разыскивают.

Ранее в Липецке задержали мужчину, который напал на женщину и ограбил ее за отказ познакомиться.

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