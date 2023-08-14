Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-кандидата в губернаторы Приморья осудили за мошенничество

Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет за мошенничество

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Первомайский районный суд Владивостока приговорил генерального директора компании «Аврора-строй» и экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам лет лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Ищенко Андрея виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала судья.

В апреле прошлого года суд заключил под стражу Ищенко. Об избрании в отношении него такой меры пресечения ходатайствовал следователь.

Бывший кандидат в губернаторы был задержан 4 апреля 2022 года по подозрению в мошенничестве. Ему грозило лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

По версии следствия, при строительстве многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке в период с 2016 по 2021 год Ищенко обманом похитил более 105 млн рублей у 187 дольщиков.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях