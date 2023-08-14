Экс-кандидата в губернаторы Приморья осудили за мошенничество

Первомайский районный суд Владивостока приговорил генерального директора компании «Аврора-строй» и экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам лет лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Ищенко Андрея виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала судья.

В апреле прошлого года суд заключил под стражу Ищенко. Об избрании в отношении него такой меры пресечения ходатайствовал следователь.

Бывший кандидат в губернаторы был задержан 4 апреля 2022 года по подозрению в мошенничестве. Ему грозило лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

По версии следствия, при строительстве многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке в период с 2016 по 2021 год Ищенко обманом похитил более 105 млн рублей у 187 дольщиков.

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