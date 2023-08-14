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В Мали три миротворца миссии ООН получили ранения

В Мали после серии нападений три миротворца миссии ООН получили ранения

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Depositphotos

Три миротворца Организации Объединенных Наций (ООН) получили ранения в результате двух нападений в Мали. Об этом сообщает миротворческая миссия в стране (МИНУСМА), передает РИА Новости.

«Колонна МИНУСМА, отбывшая сегодня из Бера, подверглась нападению дважды. Три раненых миротворца были эвакуированы в Тимбукту для оказания медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Накануне миротворческая миссия ООН в Мали объявляла, что ускорила запланированный уход из города Бер на севере этой западноафриканской страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

5 августа стало известно, что МИНУСМА передала властям страны свою первую базу в Бамако.

До этого сообщалось, что три мирных жителя стали жертвами в результате нападений на колонну Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали на юго-востоке страны, еще 11 получили ранения.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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