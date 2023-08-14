Россияне оценили качество водопроводной воды у себя дома

Большинство (78%) россиян в курсе необходимости ежедневного потребления воды и последствий обезвоживания (61%), а потому потребляют не менее литра воды в день. Но зачастую эта вода — не лучшего качества, показали результаты опроса, проведенного WATWELL и TenChat, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как показал опрос, люди как правило не контролируют потребление жидкости и пьют по мере наступления жажды (81%). Свыше половины опрошенных (59%) оценивают объем ежедневно потребляемой воды в 1-2 литра, 19% — от двух литров, 15% — в 0,5-1 литр, 5% пьют менее пол-литра воды и 2% не пьют воду вообще.

Почти две трети участников опроса в той или иной степени не удовлетворены качеством воды из-под крана в своем регионе: 27% оценивают ее качество как плохое, 33% — как среднее, 32% — как хорошее и лишь 6% — как отличное.

Но несмотря на наличие претензий к качеству такой воды, половина респондентов (49%) ее регулярно пьют. Правда, не в чистом виде: таковых всего 4%, — тогда как абсолютное большинство предварительно фильтруют ее (96%).

Опрос также показал, что работники офисов потребляют воду активнее респондентов, работающих из дома или в гибридном режиме, — по той причине, что офисных сотрудников питьевой водой зачастую обеспечивает работодатель.

В частности, 81% опрошенных офисных сотрудников указали, что на их работе есть доступ к питьевой воде (59% сообщили о наличии в офисе кулера, 28% — о наличии бутилированной воды, 10% — о наличии специальных питьевых систем с холодной, горячей и газированной водой и столько же — о наличии фильтра с отдельным краном). В то же время доля офисных работников, чьи работодатели не обеспечивают их питьевой водой, тоже достаточно заметна — 19%.

Почти половина респондентов из числа работников офисов (45%) ожидают от работодателя наличия в офисе кулера с водой, питьевой системы или фильтра. Доступ к качественной воде также вошел в топ-5 ожиданий от работодателя, уступив лишь таким критериям, как необходимое рабочее оборудование (65%), комфортный офис (64%) и гибридный график (59%).

Абсолютное большинство респондентов (90%) различают вкус воды и оценивают ее как вкусную или невкусную. Треть опрошенных сокращают потребление воды в пользу других напитков, в основном чая и кофе, если им не нравится ее вкус. А из числа респондентов, которые работают в офисах, 67% готовы увеличить потребление воды и/или сократить потребление других привычных офисных напитков, если работодатель обеспечит им доступ ко вкусной воде.

Ранее в Хакасии водой из отремонтированного водопровода отравились более 40 человек.