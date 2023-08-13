Житель Белгородской области пострадал при взрыве боеприпаса

Мужчина получил осколочные ранения при взрыве неизвестного боеприпаса в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На территории частного домовладения в поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения», — написал глава региона.

По его словам, пострадавший получил ранения головы, спины, а также баротравму.

Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в больницу.

На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы. По предварительным данным, полиция рассматривает версию взрыва неустановленного боеприпаса.

Ранее Гладков заявил, что на улице Есенина в Белгороде в доме пострадали пять квартир, а также 16 автомобилей получили повреждения, предположительно, в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Губернатор добавил, что пострадавших в результате произошедшего нет.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что восстановление многоквартирного дома начнется 14 августа.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.