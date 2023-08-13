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Пожар на складе в Подмосковье ликвидирован

МЧС: пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском полностью ликвидирован

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Moscow Region Prosecutor's Office/Reuters

В пресс-службе главного управления МЧС по Московской области заявили, что пожар на складе с удобрениями в Раменском полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пожар на складе полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

До этого в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области заявили, что после пожара в Раменском не зафиксировано превышения уровня загрязняющих веществ. 

Ранее сообщалось, что пожар на складе в подмосковном Раменском потушили. По данным местного Telegram-канала, горел склад с удобрениями на территории промзоны Полигон на Донинском шоссе. В прокуратуре Московской области назвали причину пожара на складе в Раменском. По данным ведомства, предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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