Пожар на складе в Подмосковье ликвидирован

В пресс-службе главного управления МЧС по Московской области заявили, что пожар на складе с удобрениями в Раменском полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пожар на складе полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

До этого в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области заявили, что после пожара в Раменском не зафиксировано превышения уровня загрязняющих веществ.

Ранее сообщалось, что пожар на складе в подмосковном Раменском потушили. По данным местного Telegram-канала, горел склад с удобрениями на территории промзоны Полигон на Донинском шоссе. В прокуратуре Московской области назвали причину пожара на складе в Раменском. По данным ведомства, предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».