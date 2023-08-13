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Британцев предупредили о росте угрозы терроризма в Швеции

Британский МИД предупредил граждан об угрозе террористических атак в Швеции

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t24.com.tr

Министерство иностранных дел Британии предупредило своих граждан о возросшей угрозе террористических атак на территории Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз британского МИД.

В ведомстве уточнили, что нападение может произойти в местах, часто посещаемых иностранными туристами. В документе сочли вероятным, что террористы могут попытаться совершить теракты в Швеции

«Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, часто посещаемых иностранцами», — указал британский МИД.

В ведомстве напомнили, что в мире существует «повышенная угроза террористических атак против интересов Великобритании» из-за конфликта в Ираке и Сирии.

В заявлении советника по национальной безопасности Швеции Хенрика Линдерхольма, которое размещено на сайте правительственной канцелярии, правоохранители пристально следят за развитием событий и сотрудничают с международными партнерами для защиты шведов за рубежом и для противодействия распространяемым «ненавистническим сообщениям о Швеции».

10 августа в полиции Швеции заявили о росте террористической опасности из-за сожжений Корана. На данный момент в стране действует третий уровень террористической угрозы.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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