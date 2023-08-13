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В Анапе туристов попросили быть осторожными при приближении дельфинов

В Анапе туристов предупредили об осторожности, если дельфины подплывают близко

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Department of Land and Natural Resources

Дельфины у берегов Анапы совершенно перестали бояться отдыхающих и подплывают совсем близко к зоне купания. В мэрии курорта напомнили, что несмотря на дружелюбие животных, туристам лучше не забывать о безопасности, передает РИА Новости.

Местные СМИ опубликовали видео, где дельфин плещется на мелководье и «позирует» перед камерами курортников. В пресс-службе мэрии Анапы напомнили, что дельфины нередко подплывают близко к берегу, следуя за косяками рыб. Морские млекопитающие уже привыкли к туристам и поняли, что они не представляют опасности.

«Ученые отмечают, что афалины, а именно этот вид дельфинов обитает в Черном море, отличаются необычайным любопытством и дружелюбием», — уточнили в городской мэрии.

Тем не менее, туристам рекомендуют не терять бдительности, так как дельфины достаточно крупные и могут в момент игры или охоты случайно задеть пловцов.

В середине июля на пляже в префектуре Фукуи на острове Хонсю двое мужчин пострадали от нападения дельфинов.

В Таиланде может появиться пляжный «комендантский час».

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