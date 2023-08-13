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Площадь пожара на складе в Раменском выросла в полтора раза

МЧС: площадь пожара в Раменском выросла до 2700 кв. м

МЧС России сообщило, что площадь пожара в Раменском выросла с 1800 до 2700 кв. м. Данные размещены в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, горят складское помещение и деревянные паллеты на открытой площадке.

«Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание и препятствуют распространению огня на соседние здания», — говорится в релизе ведомства.

Ранее сообщалось, что пожар в Раменском может перекинуться на соседний склад.

По данным местного Telegram-канала, горит склад с удобрениями на территории промзоны Полигон на Донинском шоссе.

Ранее в селе Верея возле Раменского загорелись торговые ряды в ТЦ «Юг Восток» на площади 200 кв. метров.

Ранее в Германии мужчина потушил автомобиль восемью бутылками пива.

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