Жительница Воронежа, пострадавшая от падения вентилятора с балкона, обратится в прокуратуру и суд

Жительница Воронежа Лина, которую задел упавший с балкона высотного здания вентилятор, обратилась в полицию. «Газете.Ru» девушка сообщила, что при необходимости намерена добиваться справедливости через прокуратуру и суд.

«Полиция ведет расследование. Я сразу вызвала полицию, составили протокол, я написала заявление. Мне сказали, что свяжутся со мной в понедельник. Я несколько секунд [после происшествия] была в шоковом состоянии и сделала несколько шагов вперед, но решила вернуться и вызвала полицию. Вчера предала огласке это происшествие, чтобы полиция не «замяла» дело. Буду обращаться в прокуратуру и в суд, если понадобится», — рассказала она.

Лина добавила, что не сильно пострадала, но очень испугалась.

«Физически я не сильно пострадала, было больно, но в шоковом состоянии все прошло моментально. Мою правую руку ударил шнур, ногу задело сеткой. Поэтому все благополучно обошлось», — отметила девушка.

Видео падения вентилятора с балкона многоквартирного дома пострадавшая девушка опубликовала в соцсетях. На кадрах видно, что вентилятор, брошенный с высоты, едва не упал на голову прохожей.

По предварительным данным, вентилятор был сброшен с шестого этажа дома номер 144В на улице Шишкова. Полиция ищет хозяев.

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