Донбасская наступательная операция 1943 года, 80-летие которой отмечается 13 августа, позволяет провести исторические параллели с сегодняшними событиями. Об этом заявил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

По его словам, и тогда, и сейчас российские вооруженные силы «освобождают родные просторы от врагов и захватчиков».

«И не важно, что тогда это были «панцерваффе» фон Манштейна, а сейчас это накаченные западной (в том числе, немецкой) техникой дивизии ВСУ. Суть нашего противника одинакова - это те, кто бросает вызов нашей государственности, нашему народу и нашей свободе, те, кто пытается подчинить нас чуждым ценностям, те, кто стремятся «отменить» нашу русскую культуру. Фактически мы сейчас, спустя десятилетия, отражаем такой же нацистский Дранг нах Остен со стороны Запада как и в «грозовые сороковые», — заявил эксперт.

Шатилов напомнил, что Донбасс традиционно являлся и является промышленным сердцем России, а его потенциал исключительно важен с точки зрения политического и социально-экономического развития страны.

«Можно сказать, что это одна из опорных точек нашей державы, которую мы обязаны освободить, а в некоторых случаях и восстановить, поскольку нынешний режим в Киеве, подобно Манштейну, использует тактику «выжженной» земли и разрушения промышленного потенциала оккупированной территории Донбасса. Это не только использование местного населения в качестве «живого щита», но и принудительные депортации, вывоз имущества, минирование заводов и шахт, изъятие ценностей», — уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что «команде Зеленского» надо помнить о Нюрнбергском трибунале, который подобную тактику признал неприемлемой и преступной.

«В свою очередь, как показывает нынешняя практика, Россия воспринимает близко к сердцу проблемы родного Донбасса, активно восстанавливая и даже модернизируя города, пострадавшие от боевых действий», — заключил Шатилов.

Напомним, Донбасская операция, проведенная в период с 13 августа по 22 сентября 1943 года войсками Южного и Юго-Западного фронтов при поддержке Азовской военной флотилии, закончилась победой Советского Союза. В результате нее был полностью освобожден Донецкий бассейн, а Красная армия продвинулась на расстояние до 300 километров и разгромила тринадцать дивизий из состава немецкой Группы армий «Юг».