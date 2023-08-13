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Жители Москвы оставили более 500 тыс. мнений о лучших местах для летнего отдыха в столице

Мэрия Москвы: оставлено более 500 тыс. мнений о лучших местах для отдыха в городе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Жители Москвы оставили более 500 тыс. мнений о лучших местах для летнего отдыха в городе в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«В проекте «Активный гражданин» проходит серия голосований «Лето в Москве», где выбираются самые красивые места столицы. На данный момент уже собрано более 500 тыс. мнений», — отмечается в публикации.

Голосования за лучшие места города продлятся до конца лета. По их итогам будет составлен рейтинг лучших мест для летнего отдыха в Москве. Москвичи могут выбрать лучшие места среди парков, музеев, набережных, а также мостов и фонтанов. Кроме того, в проекте предлагается определить лучшие места отдыха у воды, а также смотровые площадки, детские площадки и места для велопрогулок.

12 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии легендарного Парка Горького, которому исполнилось 95 лет. Собянин назвал этот парк любимым местом отдыха целых поколений москвичей и гостей города.

Ранее охранник московской школы сообщил о нападении анаконды, которой оказался уж.

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