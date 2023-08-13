Власти Гавайев оценили стоимость восстановительных работ после пожаров в $5,5 млрд

Власти гавайского округа Мауи оценили восстановление после крупных пожаров в $5,52 млрд. Соответствующая публикация была размещена на странице округа в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам губернатора острова Джоша Грина, недавние пожары стали самым страшным бедствием в истории Гавайских островов. Чиновник рассказал о 2,2 тыс. разрушенных построек на западе острова, из которых 86% были жилыми, а также о 544 сожженных домах на севере острова, из которых жилыми были уже 96%. По словам чиновника, их восстановление потребует «невероятное количество времени».

В настоящее время ведутся поиски выживших после пожаров, в которых активно участвуют поисковые бригады с собаками.

По данным властей Мауи, в убежище нуждаются не менее 4,5 тыс. человек, потерявших жилье.

Ранее сообщалось, что ресторан музыканта Мика Флитвуда из Fleetwood Mac сгорел во время лесных пожаров.

До этого в посольстве РФ заявили о готовности помочь россиянам, пострадавшим от пожаров на Гавайях.

Ранее в Германии мужчина потушил автомобиль восемью бутылками пива.