В Подмосковье мужчина стрелял из травмата по проезжающим мимо машинам

В подмосковных Люберцах мужчина стрелял из травматического оружия по проезжающим мимо машинам, сообщает СК РФ.

Свидетели произошедшего вызвали полицию. Следствие допрашивает мужчину, чтобы понять его мотивы.

Следственный комитет возбудил против него уголовное дело.

Ранее в Волгограде полицейские задержали водителя, который устроил стрельбу на дороге.

Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, у которого имелись признаки опьянения. При задержании он угрожал и оскорблял сотрудников полиции. У него изъят травматический пистолет.

По данным v1.ru, в салоне Skoda Fabia находились два человека. Пуля попала в место рядом с ручкой двери водителя, недалеко от стекла.

В отношении стрелка составлены несколько протоколов. Также ему назначено пять суток ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге пассажиры автобуса высадили мешавшего им мужчину.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.