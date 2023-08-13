Наводнение в Уссурийске стало самым разрушительным за последние 10 лет

В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа сообщили, что наводнение в Уссурийске, который является вторым по величине городом Приморского края, признано самым масштабным и разрушительным за последние 10 лет, передает ТАСС.

«За последние 10 лет это однозначно самое сильное (наводнение), самое разрушительное, и по объемам: сколько районов захватило, и деревни в нашем округе, и город, микрорайоны разные. <...> Где-то процентов 40, может, 35 пострадало», — заявили в администрации.

Там указали, что пока нет точной информации о количестве подтопленных домов и пострадавших местных жителей.

Накануне правительство Приморского края сообщило о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях.

12 августа в Приморском крае прорвало дамбу из-за обильных осадков. В результате происшествия затопило Уссурийск и Спасск-Дальний. Накануне в регионе выпала практически месячная норма осадков — 117 мм. На ситуацию отреагировал глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. По его словам, серьезной опасности для жителей нет, так как заранее была объявлена эвакуация. Введен режим ЧС.

По информации ГУ МЧС по региону, в ночь на субботу вода отрезала дороги к 31 населенному пункту Приморья, различные подтопления зафиксированы еще в 17 муниципалитетах. По информации ведомства, подтопленными оказались 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома и 40 участков дорог.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.