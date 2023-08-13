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Нейропсихологи рассказали, как распознать переученного левшу

Нейропсихолог Наумова: распознать бывшего левшу можно при помощи мяча и расчески

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Переученного в детстве левшу можно распознать при помощи теста — нужно выявить его ведущие части тела. Об этом «Газете.Ru» рассказала нейропсихолог и детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, если человек будет постоянно выбирать правую сторону – он настоящий правша. В противном случае — бывший левша.

«Мы латеральность функций можем выявить всегда следующим образом: нам нужно, чтобы всегда был ведущий глаз, ведущая рука, ведущая нога, ведущее ухо. Мы даем задание: покажите, какой рукой вы чистите зубы, как вы бьете по мячу ногой, как вы расчесываете волосы, как вы послушаете тиканье часиков, посмотрите в подзорную трубу. Если ребенок или взрослый человек выбрал только правую сторону: правый глаз, правое ухо, правую руку и ногу, и пишет человек правой рукой, значит, это действительно настоящий правша. Все остальное – это переученные в большинстве случаев», — сказала она.

Кандидат психологических наук и нейропсихолог Андрей Чистяков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что «бывшего левшу» выдают неосознанные действия ведущими частями тела. Для этого можно посмотреть, какой рукой человек берет телефон, или какой глаз закрывает, чтобы прицелиться.

«Есть же левый глаз ведущий, левая рука ведущая, левое ухо ведущее. Можно вычислить признаки автоматизма, когда человека просят скрестить руки или вспомнить, какой рукой он берет телефонную трубку, когда ему ничто не мешает. Если говорить уже про глаза, как он прицеливается, когда он смотрит через мушку, какой глаз закрывает. По этим признакам можно понять, что у него ведущее», — пояснил он.

13 августа отмечается Международный день левшей, впервые его отпраздновали в 1992 году. Среди известных левшей, о которых вспоминают в этот день, Анджелина Джоли, Том Круз, Роберт Де Ниро, Джулия Робертс, Леди Гага, Курт Кобейн, а также Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-старший.

Ранее нейропсихолог рассказал, почему нельзя переучивать левшей.

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