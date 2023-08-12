Умерла дочь Сергея Королева

Дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики, конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева Наталья умерла в возрасте 88 лет. Об этом координатор программ Федерации космонавтики РФ Ирина Исаева рассказала ТАСС.

«Да, сыновья подтвердили информацию», — сказала Исаева.

Позже эту информацию подтвердил историк космонавтики Александр Железняков. Он добавил, что прощание с Королевой должно состояться 15 августа.

Наталья Королева родилась 10 апреля 1935 года. Она была высококвалифицированным хирургом, доктором медицинских наук и опытным педагогом, а также академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

14 января 1966 года скончался основоположник советской космонавтики Сергей Королев. Во время операции по удалению полипа у него не выдержало сердце. Двумя днями ранее он отметил свое 59-летие.

3 апреля 1966 года автоматическая станция «Луна-10» вышла на орбиту Луны и стала ее первым в истории искусственным спутником.

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