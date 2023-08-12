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Жителей Приморья предупредили о новых тайфунах

Росгидрометцентр предупредил жителей Приморского края о новых тайфунах в августе

Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин предупредил жителей Приморского края о новых тайфунах в августе, сообщают «Известия».

По словам Варакина, новый нетропический циклон ожидается во второй половине недели с 14 по 20 августа. Синоптик отметил, что траектория циклона будет вести к Татарскому проливу, а его центр придется на Ольгинский район, Советскую Гавань и юг Сахалина.

До этого жительница Приморья рассказала об эвакуации родителей из затопленного дома в Уссурийске. На фоне потопа в регионе затянуло в водопроводную трубу двоих детей, их ищут.

Правительство Приморского края сообщило о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях. По данным ведомства, от дождей пострадали 65 населенных пунктов в регионе. Большая часть пострадавших домов — частные — 729. Также подтоплено семь многоквартирных домов и 1983 приусадебных участка.

Ранее почти 20 детей застряли на необитаемом острове в Приморье.

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Паводки в Приморье
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