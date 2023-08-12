Очевидцы сняли на видео момент падения СУ-30 в Калининградской области

Момент падения российского истребителя СУ-30 в Калининградской области засняли очевидцы. Видеозапись опубликовал Telegram-канал 112.

12 августа пресс-служба Западного военного округа заявляла, что в Калининградской области в безлюдной местности при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30. Уточнялось, что экипаж самолета погиб. По предварительной информации, Су-30 упал из-за технической неисправности.

До этого стало известно, что частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отмечали, что самолет потерпел крушение около 11:00 в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории реки Дудинки.

В июле пресс-служба Тихоокеанского флота сообщала, что при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.