Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Очевидцы сняли на видео момент падения СУ-30 в Калининградской области

112: момент падения истребителя СУ-30 в Калининградской области попал на видео

Момент падения российского истребителя СУ-30 в Калининградской области засняли очевидцы. Видеозапись опубликовал Telegram-канал 112.

12 августа пресс-служба Западного военного округа заявляла, что в Калининградской области в безлюдной местности при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30. Уточнялось, что экипаж самолета погиб. По предварительной информации, Су-30 упал из-за технической неисправности.

До этого стало известно, что частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отмечали, что самолет потерпел крушение около 11:00 в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории реки Дудинки.

В июле пресс-служба Тихоокеанского флота сообщала, что при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях