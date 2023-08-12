Губернатор Подмосковья посетил «Кубок Овечкина»

На «Кубке Овечкина» представлены лучшие спортшколы России, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Приятно, что здесь представлены лучшие спортшколы страны, в том числе, подмосковные. Хочу поблагодарить Александра Овечкина и его маму Татьяну Николаевну, которая является вдохновителем турнира, готовит его. Спасибо всем нашим легендам хоккея, приехавшим сегодня и, конечно, командам-участникам - мы знаем, как переживают их сверстники, родители», — сказал Воробьев.

Турнир проходит в Подмосковье с 2018 года при поддержке губернатора. В нем участвуют команды сильнейших хоккейных школ и академий России. Четвертый раз подряд финал принимала Арена имени Владимира Петрова в Красногорске.

В 2023-м в турнире принимали участие команды, составленные из игроков 2011 года рождения: «Витязь», «Балашиха» и «Атлант» из Московской области, ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» из Москвы, «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга, «Трактор» из Челябинска, «Салават Юлаев» из Уфы, «Авангард» из Омска, «Ак Барс» из Казани, «Локомотив-2004» из Ярославля. В финале встретились прошлогодний победитель ЦСКА и команда из Северной столицы России. Со счетом 7:2 выиграли москвичи.

Перед финальной игрой состоялся гала-матч между «Легендами хоккея» и популярными блогерами. В составе команды прославленных хоккеистов на лед вышли Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Алексей Морозов, Александр Гуськов, Евгений Кузнецов, и, конечно же, Александр Овечкин с сыном.

Также в рамках юбилейного «Кубка Овечкина» прошел киберхоккейный турнир «Кибер ОвиCUP». В нем приняли участие более 330 человек из разных регионов России, а также из Финляндии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.