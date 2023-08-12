Полиция эвакуировала людей с Эйфелевой башни из-за сообщения о бомбе

Полицейские эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

«Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе», — сказано в сообщении.

На месте работают саперы для проверки территории на наличие взрывчатых веществ.

Накануне сообщалось, что порядка 14 тысяч человек эвакуировали из польского Люблина из-за найденной неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

В январе во Франции эвакуировали несколько школ после полученных со взломанных аккаунтов угроз теракта с использованием взрывных устройств. Угрозы поступали со взломанных цифровых рабочих пространств на портале ENT, который служит для связи родителей, учителей и учеников, а также для общения и обмена информацией о жизни школьных учреждений.

Ранее в Воронежской области на железнодорожном перегоне нашли боеприпас.