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Советник главы Крыма призвал граждан не снимать работу ПВО

Советник главы Крыма Крючков призвал граждан не снимать работу ПВО

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал граждан не выкладывать фото и видео работы ПВО, чтобы не помогать ВСУ корректировать удары. Публикация размещена в Telegram-канале чиновника.

«Просим всех крымчан и гостей полуострова не выкладывать видео работы пво и съёмки стратегических объектов. Ваш хайп помогает врагу корректировать удары!», — подчеркнул он.

До этого глава Крыма Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили ракету ВСУ.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.

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