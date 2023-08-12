Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пять туристов, пострадавших во время камнепада в горах КБР, доставили в больницу

МЧС РФ на вертолете эвакуировало всех пострадавших в горах Кабардино-Балкарии

close
100%
ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели доставили на вертолете в больницу пять туристов, пострадавших во время камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

«МЧС России на вертолете эвакуированы все пострадавшие в горах Кабардино-Балкарии туристы», — уточнили в ведомстве.

В сообщении отметили, что сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России передали пять пострадавших врачам больницы в Нальчике.

Информация о том, что у альплагеря «Безенги» на высоте 3500 метров группа туристов попала под камнепад поступила к спасателям утром 12 августа. На место происшествия отправились сотрудники МЧС. По факту происшествия региональное управление СК РФ и республиканская прокуратура начали проверки.

В декабре в Дагестане камнепад обрушился на Lada Vesta с людьми. ЧП произошло в Ботлихском районе республики.

Ранее камни едва не завалили жителей Тувы, которые пытались расчистить дорогу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях