Пять туристов, пострадавших во время камнепада в горах КБР, доставили в больницу

Спасатели доставили на вертолете в больницу пять туристов, пострадавших во время камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

«МЧС России на вертолете эвакуированы все пострадавшие в горах Кабардино-Балкарии туристы», — уточнили в ведомстве.

В сообщении отметили, что сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России передали пять пострадавших врачам больницы в Нальчике.

Информация о том, что у альплагеря «Безенги» на высоте 3500 метров группа туристов попала под камнепад поступила к спасателям утром 12 августа. На место происшествия отправились сотрудники МЧС. По факту происшествия региональное управление СК РФ и республиканская прокуратура начали проверки.

В декабре в Дагестане камнепад обрушился на Lada Vesta с людьми. ЧП произошло в Ботлихском районе республики.

Ранее камни едва не завалили жителей Тувы, которые пытались расчистить дорогу.