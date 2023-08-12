В ярославском Ростове открыли точки сбора подписей за переименование в Ростов Великий

В Ростове открылись точки сбора подписей за переименование города в Ростов Великий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ярославской области.

Энтузиасты планируют собрать более 10 тыс. подписей в поддержку инициативы. Это позволит начать официальное переименование города.

По их данным, к началу августа было собрано около трех тысяч подписей. Работа продолжится на стационарных пунктах сбора мнений горожан.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что на Украине заработал закон о переименовании всех связанных с РФ топонимов на Украине. Публикация размещена Креминем в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизацию топонимов» был принят Верховной радой Украины 21 марта 2023 года. Топонимы требуется переименовать в течение полугода.

Органам местной власти и местного самоуправления будет необходимо в Раду предложения по переименованию населенных пунктов, названия которых связаны с РФ и СССР, например, Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка, Луч.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.