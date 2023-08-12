Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ярославском Ростове открыли точки сбора подписей за переименование в Ростов Великий

В Ростове открылись точки сбора подписей за переименование города в Ростов Великий

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Ростове открылись точки сбора подписей за переименование города в Ростов Великий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ярославской области.

Энтузиасты планируют собрать более 10 тыс. подписей в поддержку инициативы. Это позволит начать официальное переименование города.

По их данным, к началу августа было собрано около трех тысяч подписей. Работа продолжится на стационарных пунктах сбора мнений горожан.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что на Украине заработал закон о переименовании всех связанных с РФ топонимов на Украине. Публикация размещена Креминем в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизацию топонимов» был принят Верховной радой Украины 21 марта 2023 года. Топонимы требуется переименовать в течение полугода.

Органам местной власти и местного самоуправления будет необходимо в Раду предложения по переименованию населенных пунктов, названия которых связаны с РФ и СССР, например, Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка, Луч.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях