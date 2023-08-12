После саммита НАТО на одной из улиц Вильнюса пропал новый асфальт

В Вильнюсе после июльского саммита НАТО пропал асфальт на улице Лепкальне, сообщает телеканал LRT.

До саммита на улице велись ремонтные работы, новое дорожное покрытие было положено накануне мероприятия.

Городские власти заявили, что рабочие мероприятия еще не окончены.

Ранее обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил урок политического реализма на саммите НАТО в Вильнюсе.

По мнению Хработы, страны-члены альянса продемонстрировали Зеленскому свою незаинтересованность в членстве Украины в НАТО.

Обозреватель подчеркнул, что Зеленский «получил по носу» от президента США Джо Байдена, когда последний заявил, что альянс не желает принимать в свои ряды страну, на территории которой конфликт.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО без каких-либо условий.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».