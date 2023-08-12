Гидрометцентр предупредил о сильных дождях в ряде регионов РФ на выходных

В выходные в 14 российских регионов придут сильные дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству ТАСС.

Согласно его прогнозу, ненастная и мокрая погода установится в Ленинградской, Новгородской, Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском, Алтайском и Приморском краях.

«Совершенно некомфортная погода будет», — заявил метеоролог.

Вильфанд уточнил, что температура воздуха в вышеуказанных регионах не поднимется выше +14..+20 °C, что примерно на пять градусов ниже климатической нормы, и будет сопровождаться продолжительными дождями, местами градом и сильными порывами ветра.

Как сообщил ученый, дождливые выходные также прогнозируются в республиках Адыгея, Хакасия и Тыва, в Хабаровском и Красноярском краях, а также в Амурской области.

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