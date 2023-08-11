Врача обвинили в мастурбации на глазах у 14-летней пассажирки на борту самолета

Американский врач стал обвиняемым в развратных действиях, совершенных во время авиаперелета на глазах у его 14-летней соседки. Об этом заявила прокуратура США в штате Массачусетс.

Врач из Бостона летел из Гонолулу в Бостон в мае 2022 года. 10 августа этого года его арестовали за развратные и непристойные действия.

Правоохранители обвиняют мужчину в том, что он раздевался и мастурбировал перед 14-летней пассажиркой, сидевшей рядом с ним в салоне самолета во время прошлогоднего рейса Hawaiian Airlines.

Пострадавшая путешествовала вместе со своими бабушкой и дедушкой, которые сидели неподалеку. В какой-то момент 33-летний доктор накинул на себя одеяло и попытался мастурбировать, скрывая это, однако потом одеяло оказалось на полу, и несовершеннолетняя увидела, что именно делает ее сосед. После чего она пересела на свободное место в другом ряду и провела там оставшуюся часть полета.

Школьница рассказала о произошедшем по прибытии, после чего об инциденте узнали правоохранители.

Теперь доктору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 90 дней и штраф до $5 тыс.

Ранее в Новосибирской области в зале ожидания на вокзале мужчина мастурбировал у всех на глазах.