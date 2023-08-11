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Россия рассказала МАГАТЭ о нормальном уровне радиационного фона на ЗАЭС

РФ проинформировала МАГАТЭ о нормальном уровне радиационного фона на ЗАЭС

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Alexander Ermochenko/Reuters

Российская сторона заявила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что радиационный фон на Запорожской АЭС (ЗАЭС) соответствует норме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.

«Радиационный фон на ЗАЭС и за ее пределами не превышает установленный стандарт», — уточнили в ноте.

По данным постпредства, дизельного топлива на станции хватит на 23 дня работы аварийных генераторов. В данный момент на ЗАЭС хватает людей для планового ремонта. Но набор работников продолжается.

ЗАЭС считается самой крупной станцией в Европе. В городе Энергодаре, где она расположена, есть ее шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. В конце февраля 2022 года объект взяли под контроль российские военные.

10 августа МАГАТЭ оценило ситуацию на Запорожской АЭС. Специалисты обратили внимание, что радиологического выброса из-за утечки воды в одном из парогенераторов Запорожской АЭС не произошло.

В конце июля генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал состояние станции полностью безопасным, так как уровень радиации вокруг объекта соответствует норме.

Ранее в Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, который двигался в направлении Запорожской атомной электростанции.

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