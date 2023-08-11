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Техдиректор фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, не признал вину

Техдиректор фирмы «Пиро-Росс» не признал вины во взрыве на складе компании

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МЧС России

Технический директор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев, где на складе в Сергиевом Посаде произошел взрыв, не считает себя виновным. Об этом он заявил на заседании Сергиево-Посадского суда Московской области, передает ТАСС.

«Нет, виновным себя не считаю», — сказал он.

Он отметил, что не является генеральным директором компании и технических нарушений «у нас не было».

Уточняется, что 11 августа суд начал рассматривать ходатайство следствия о заключении Чанкаева под стражу. По мнению следователей, только содержание технического директора под стражей позволит беспрепятственно собирать улики по делу.

11 августа стало известно, что следствие просит арестовать Чанкаева после взрыва на складе в Сергиевом Посаде.

До этого дочь Чанкаева, на чьем складе в Сергиевом Посаде произошел взрыв, рассказала о подозрительных звонках с иностранных номеров. По словам женщины, неизвестные связывались с ней после инцидента через Telegram и Viber. Номера отправителей предположительно были украинскими или польскими.

9 августа в подмосковном Сергиевом Посаде на оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой произошел взрыв. На месте происшествия была объявлена эвакуация всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

Ранее в Астрахани 12 человек пострадали после взрыва газа в доме.

Все новости на тему:
Взрыв в Сергиевом Посаде
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