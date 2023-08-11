Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нарколог объяснил, почему беременным нельзя даже капли спиртного

Нарколог Холдин: даже глоток спиртного может спровоцировать выкидыш

close
100%
Depositphotos

Даже маленькая доза спиртного губительна как для здоровья беременной женщины, так и для ее будущего ребенка. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Эксперт пояснил, что на ранних стадиях беременности яйцеклетка особенно уязвима от внешних факторов, поэтому даже небольшая доза алкоголя может привести к ее гибели. Кроме того, по его словам, горячительные напитки повышают тонус матки и могут спровоцировать выкидыш.

«Беременной женщине нельзя даже глотка спиртного, так как даже совсем небольшая доза алкоголя способна повлиять на течение беременности и ребенка», — подчеркнул Холдин.

Он добавил, что алкоголь также способствуют развитию психических и физических отклонений у ребенка.

В 2023 году ученые из Университета Порту (Португалия) изучили, как меняется сексуальное поведение родителей, впервые родивших ребенка, во время и после беременности. Исследователи обнаружили, что сексуальная функция отцов обычно остается неизменной в течение этого периода, при этом сексуальная функция матерей часто снижается во время беременности и, как минимум, на полугодовой период после родов.

Ранее сексолог описал идеальный вариант ужина перед сексом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях