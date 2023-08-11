Нарколог объяснил, почему беременным нельзя даже капли спиртного

Даже маленькая доза спиртного губительна как для здоровья беременной женщины, так и для ее будущего ребенка. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Эксперт пояснил, что на ранних стадиях беременности яйцеклетка особенно уязвима от внешних факторов, поэтому даже небольшая доза алкоголя может привести к ее гибели. Кроме того, по его словам, горячительные напитки повышают тонус матки и могут спровоцировать выкидыш.

«Беременной женщине нельзя даже глотка спиртного, так как даже совсем небольшая доза алкоголя способна повлиять на течение беременности и ребенка», — подчеркнул Холдин.

Он добавил, что алкоголь также способствуют развитию психических и физических отклонений у ребенка.

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