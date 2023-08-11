Порядок отпуска рецептурных лекарств изменится в России

С 1 сентября аптеки при продаже определенных препаратов обязали предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росздравнадзор.

В ведомстве уточнили, что данная норма затронет льготные лекарства и те, которые можно приобрести онлайн. Кроме того, новые правила распространятся на таблетки, подлежащие предметно-количественному учету.

«Согласно уточненной норме, при отпуске лекарственных препаратов по рецепту аптеке требуется предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта на лекарственный препарат», — подчеркнули в Росздравнадзоре.

В ведомстве обратили внимание, что в иных случаях изменений в правилах вывода лекарств из оборота в системе маркировки при отпуске через аптечную сеть не будет.

4 августа россиян предупредили об ужесточении правил продажи лекарств в сентябре. По словам директора СРО Ассоциации независимых аптек, главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, в России около 70% от всех препаратов являются рецептурными.

Ранее фармкомпании попросили ускорить включение препаратов в перечень ЖНВЛП.